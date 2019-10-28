Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Габалинского района.

В распоряжении говорится, что для строительства нового моста через реку Бум на втором километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющей 11 населенных пунктов, где проживает 20 тысяч человек населения, от районного центра и других населенных пунктов, и реконструкции двухкилометровой автомобильной дороги, ведущей в поселок Бум, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог предварительно выделяются два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть необходимые финансовые средства для завершения работ по строительству моста и реконструкции автомобильной дороги, указанных в этом распоряжении, в разделе расходов государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2020 год.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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