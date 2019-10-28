Президент Ильхам Алиев выделил три миллиона манатов на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Габале

28 октября 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в Габале.

Согласно распоряжению, с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий в Габале, срок эксплуатации которых истек, для строительства 48-квартирного жилого здания, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год, Исполнительной власти Габалинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.

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