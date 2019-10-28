ЦИК об участии партий на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стали известны партии, которые обратились в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по поводу участия в муниципальных выборах в Азербайджане, которые состоятся в этом году.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК было отмечено, что по поводу участия на муниципальных выборах на сегодняшний день обратились семь политических партий. В том числе правящая партия "Ени Азербайджан", партия Демократических реформ Азербайджана, партия Великого созидания. На заседании ЦИК был рассмотрен и утвержден вопрос регистрации уполномоченных представителей этих партий.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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