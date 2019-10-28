Президент Ильхам Алиев склоняет Армению к миру

На фоне деструктивной позиции премьера Армении Пашиняна, который пытается узаконить оккупацию азербайджанских территорий, Баку методично изменяет баланс сил в регионе в свою пользу.

В качестве главного способа воздействия на страну оккупанта-Армению, Президент страны Ильхам Алиев использует дипломатические аргументы и успешную внешнюю политику. Главными инструментариями оказываемого на Армению давления выступают усиливающаяся военная мощь Азербайджана, экономический успех, распространяемые по всем каналам, в том числе на самых верхах правда о карабахском конфликте, культурное, этническое и религиозное многообразие нашей страны, а также последовательные шаги по транспортно-экономической и политической изоляции Армении на международной арене.

С приходом к власти в Ереване премьер-министр Пашинян декларировал о желании сделать внешнюю политику Армении более сбалансированной и независимой от своего главного партнера - Москвы. С этой целью Пашинян пытается создавать видимость лояльности Армении к России, на которой зиждется вся ее агрессивность и безопасность, при одновременно "тихой" смене ориентации в сторону США и европейских стран. После выжидательной паузы, которую предоставил Баку новоявленному премьеру, стала очевидна неспособность Пашиняна вести переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Более того, он повел себя, как политик, который увел переговорный процесс в тупик и разочаровал не только Баку, но и сопредседателей Минской группы. Учитывая абструкцию, устроенную Пашиняном за столом переговоров, Армения стала объектом нарастающего внешнеполитического давления со стороны Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев все чаще использует дипломатическое давление в качестве главного способа воздействия на Армению на всех возможных площадках. В результате чего Пашинян все чаще оказывается "вне игры" на международной арене, но также подвергается резкой критике на внутриполитическом фронте. Так, было в Сочи на заседании Валдайского клуба, саммите глав СНГ в Ашхабаде, а также "Тюркском саммите" в Баку.

Апофеозом внешнеполитического фиаско Армении является бакинский Саммит стран Движения неприсоединения, а также председательство Азербайджана в этой масштабной международной организации. Известно, что Армения является страной-наблюдателем в Движении неприсоединения, однако Пашинян в очередной раз спасовал и отказался участвовать в бакинском саммите. "Желающие участвовать в работе саммита подают заявки, а от Армении такой заявки не поступало", - заявили в МИД Азербайджана. Причина очевидна - Пашинян, предвидя очередные унижения на заседаниях этой авторитетной международной площадки, решил "сохранить хорошую мину при плохой игре" - отсидеться у себя в кабинете. В то время, как Президент Ильхам Алиев, выступая перед лидерами и представителями 120 стран мира, говорил правду, о корнях и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. "Карабах и семь районов - приблизительно 20% наших территорий - более 25 лет находятся под оккупацией Армении. Эта страна провела этническую чистку на этих территориях. На оккупированных территориях армяне разрушаются религиозные и культурные памятники Азербайджана и изменяются топонимы", - заявил Президент. По проблеме Карабаха при единогласной поддержке стран участников Движения неприсоединения была принята резолюция, осуждающая оккупационную политику Армении и требующая немедленного вывода войск. Пашинян молчит, ему нечего нигде сказать.

Очевидно, что обеспечение внешнеполитических задач - освобождение оккупированных территорий Азербайджана с помощью военных инструментов - в настоящее время не созрело, в силу ряда международных причин и предстоящей реализации наших геоэкономических проектов. Вооруженнные силы Азербайджана применят военную силу против оккупационной армии Армении в Карабахе, в нужный момент, когда этот шаг и ее итоги будут, с одной стороны, полностью отвечать национальным интересам нашей страны, а с другой - международной обстановке. А пока руководство Азербайджана отдает предпочтение применению дипломатиии, которая дает конкретные результаты. Пашинян, раз за разом получает тумаки, от которых он теряет свой имидж в Армении. Твердолобый слоган типа "Карабах - это Армения и точка" не работает. Наблюдается изменение международного общественного мнения не только по проблеме оккупации азербайджанских территорий, но и к самой Армении. Об этом свидетельствует последнее интервью радиостанции ВВС с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в программе HARDtalk (Трудный разговор), в ходе которого диктор не только в прямой форме обвинил Армению в оккупации Нагорного Карабаха, убийстве мирных азербайджанских жителей, но и премьер-министра Пашиняна в уклонении от ведения переговоров с Азербайджаном. Ведущий также высмеял армянскую ложную пропаганду.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоедиения обещает Армении еще большие внешнеполитические неприятности. Президент Азербайджана побеждает Армению и склоняет ее к миру.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com



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