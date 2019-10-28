В Азербайджане для участия в муниципальных выборах уже обратились 4765 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, для участия в предстоящих муниципальных выборах, на сегодняшний день обратились 4765 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает Trend.

Он уточнил, что из обратившихся 65 процентов мужчины, 35 процентов - женщины.

По его словам, примерно 80 процентов обратившихся кандидатов - с высшим образованием.

Панахов подчеркнул, что для участия в выборах кандидатам созданы все необходимые условия.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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