Мазахир Панахов: Мы создаем необходимые условия для участия кандидатов в выборах

28 октября 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы, как Центральная избирательная комиссия, создаем необходимые условия для участия кандидатов в выборах.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал ее председатель Мазахир Панахов, передает в понедельник Trend.

Он сообщил, что обычно кандидаты, неизбранные на муниципальных выборах, выражают недовольство.

"В любом случае кто-то остается недовольным выборами. Неизбранный кандидат обязательно выразит свое недовольство. Это естественная ситуация, но в цивилизованных странах неизбранная сторона поздравляет избранную. Считаю, что так и должно быть.

Но мы, как ЦИК, создаем необходимые условия для участия кандидатов в выборах, даем соответствующие рекомендации по подготовке документов для регистрации кандидатов. Стараемся регистрировать обратившихся кандидатов. Если в представленных ими документах есть какие-либо недостатки, то окружные избирательные комиссии дают им соответствующие рекомендации», - сказал Панахов.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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