Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу (версия 2)

28 октября 2019 18:53 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чехии Милошу Земану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией и впредь будет служить интересам наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу — постоянного мира и процветания", - говорится в письме главы государства.

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