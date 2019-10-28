Президент Ильхам Алиев выделил три миллиона манатов на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Габале (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в Габале.

В результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Габалинском районе был осуществлен ряд важных мер, объем промышленной продукции увеличился в 40,2 раза, средства, направленные на основной капитал, – в 92,1 раза, в том числе строительно-монтажные работы – в 99,2 раза, реализованы важные инфраструктурные проекты, построены Международный аэропорт, Лечебно-диагностический центр, Олимпийский спортивный комплекс, Конгресс-центр Гейдар Алиев, Центр культуры, центр ASAN Həyat, сданы в эксплуатацию современные туристические и культурные объекты, в 45 общеобразовательных учреждениях проведены ремонтно-строительные работы. Кроме того, была реконструирована система водоснабжения города, подстанция «Габала» мощностью 110/35/10 кВ 2х40 МВт, созданы Габалинская теплица декоративных роз, ковроткаческое и другие крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыты свыше 16 тысяч рабочих мест, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для строительства 48-квартирного жилого здания в городе Габала в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Габалинского района 3,0 (три) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.

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