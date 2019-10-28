Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)

28 октября 2019 23:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября ознакомился в поселке Вандам Габалинского района с теплицей декоративного цветоводства.

Глава государства был проинформирован о проведенной в теплице работе. Директор ООО "AzRose" Ниджат Мирзоев отметил, что одной из традиционных в нашей стране сфер с высоким экспортным потенциалом является цветоводство. В соответствии с поручениями и указаниями Президента Азербайджана Ильхама Алиева о более эффективном использовании экономического потенциала региона, развитии традиционных отраслей была проделана необходимая работа по развитию цветоводства. Если учесть, что эта отрасль носит в Азербайджане традиционный характер, еще в советский период проводилась серьезная работа в этой области, работа в нашей стране в связи с повторным развитием цветоводства, достойна одобрения. Потому что на продукцию, получаемую в этой области, на мировом рынке имеется большой спрос. По статистическим показателям, в мире производится примерно 3 тонны розового масла в год. Представление на этом рынке также Азербайджана обеспечит новый приток валюты в нашу страну, а с другой стороны, способствует дальнейшей популяризации бренда Made in Azerbaijan в мире.

Было отмечено, что работы по созданию Габалинской цветоводческой теплицы начались в ноябре 2017 года. На предприятии с производственной мощностью 6 миллионов единиц в год полностью электронизированы системы орошения, освещения, отопления и вентиляции. В целях повышения урожайности установлены 2005 LED ламп.

В ходе ознакомления с процессом сортировки и упаковки было отмечено, что в создании Габалинского тепличного комплекса использованы технологические новшества компании Bosman van Zaal, имеющей 90-летний голландский опыт. Здесь выращиваются такие специальные сорта роз, как "Red Naomi", "Avalanj", "Talea", "Aqua", "Sweet Avalanj", "Jumilia", "Wow" и "London eye", которые будут реализовываться на местных и зарубежных рынках.

Общая территория предприятия с инвестиционной стоимостью 19 миллионов манатов составляет 10 гектаров. Территория теплицы - 3 гектара и в дальнейшем запланировано ее расширение. "AzRose" в настоящее время обеспечивает цветами 60 процентов внутреннего рынка. Цены более приемлемые и подходящие. Теплицы имеются также в Зиря и Шамкире. В теплице декоративного цветоводства в поселке Вандам в целом заняты 50 местных работников, и их среднемесячная заработная плата составляет 550 манатов. В дальнейшем 40 процентов производства планируется экспортировать в Россию, Казахстан и другие страны.

В заключение с коллективом теплицы было сделано фото на память.

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  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с теплицей декоративного цветоводства (ФОТО) (версия 2)
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