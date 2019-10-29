Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями на электроподстанции «Габала» после реконструкции (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе 28 октября после реконструкции сдана в эксплуатацию 110/35-киловольтная электрическая подстанция "Габала".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на подстанции после реконструкции.

Исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов отметил, что на подстанции установлены два новых 110/35/10-киловольтных трансформатора мощностью 40 МВА, тем самым мощность подстанции увеличена и доведена до 80 МВА. С реконструкцией подстанции представилась возможность заменить схемы питающих 110-киловольтных линий электропередачи. Таким образом, была увеличена надежность схемы кругового 110-киловольтного электроснабжения между электростанцией "Шеки", узловыми подстанциями "Агсу" и "Агдаш".

В Габалинском районе улучшено обеспечение электроэнергией 21375 абонентов, в том числе 20112 абонентов из числа населения и 1263 – не из числа населения, и ряда производственных и инфраструктурных объектов. Подстанция оснащена релейной защитой электронного типа и системами автоматики, отвечающими современным стандартам, построены и подключены к дистанционно управляемой диспетчерской системе SCADA новые 110, 35 и 10-киловольтные распределительные установки.

Было отмечено, что в настоящее время оснащение потребителей надежной и качественной электроэнергией является одной из важнейших предстоящих задач. С этой целью в центре внимания находятся бесперебойное и устойчивое обеспечение населения электроэнергией, сведение до минимума аварийных отключений, принятие предварительных профилактических мер для обеспечения электроэнергией оросительные системы с целью развития сельского хозяйства, повышение надежности электроснабжения ненефтяного сектора, промышленных отраслей и туристических объектов. В этом контексте, важнейшими приоритетами являются применение новых технологий и модернизация материально-технической базы.

Было подчеркнуто, что в соответствии с указаниями главы государства обеспечение потребителей в регионах электроэнергией должно быть доведено до уровня снабжения в городе Баку, в этом направлении продолжается цикл мероприятий. В настоящее время на всей территории нашей страны приняли широкий размах меры, направленные на надежное, безопасное и эффективное оснащение потребителей электроэнергией с учетом перспективного развития. Максимум внимания уделяется также широкому применению в распределительных электросетях информационно-коммуникационных технологий и управления, отвечающего самым современным стандартам.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие электрическую подстанцию "Габала", а также 110/35/-киловольтную электрическую подстанцию "Агдаш".

Отметим, что из-за истечения срока эксплуатации подстанции "Агдаш", введенной в строй в 2005 году, она не могла обеспечивать возрастающих потребностей, поэтому возникла необходимость в ее реконструкции. Подстанция была полностью реконструирована, ее мощность доведена от 41 МВА до 50 МВА, построена и подключена к автоматизированной диспетчерской системе SCADA открытая распределительная 110-киловольтная установка. Строительство на подстанции и подключение к сети 35-киловольтной воздушной линии, создание схем кругового электроснабжения на 35 кВ послужат устойчивости и надежности электроэнергии в этих районах. В целом, в последнее время в Агдаше было построено 195 километров линий электропередачи различного напряжения, установлено 3600 опор.

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