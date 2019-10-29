Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)

29 октября 2019 01:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28 октября сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Габала.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о том, что в городе Габала, имеющем древнюю историю и богатые туристические возможности, уже завершился проект, реализуемый в целях улучшения услуг населения, связанных со снабжением питьевой водой и канализацией. Реализация этого проекта осуществилась в рамках проекта "Национальное водоснабжение и канализационные услуги", финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком, а также государственной инвестиционной программой. Проект с учетом перспективного развития к 2035 году рассчитан улучшить снабжение питьевой водой и канализационные услуги для 30 тысяч человек в городе Габала.

В целях обеспечения населения в городе Габала устойчивой и качественной питьевой водой на месторождении Демирапаранчай были пробурены 8 субартезианских скважин. От источника воды до города Габала была проложена 10,5 километровая магистральная водная линия, подключенная затем к новой сети. В рамках проекта в городе построены 6 водохранилищ общей емкостью 10400 кубометров, хлораторная установка и лабораторное здание.

Было доведено до внимания, что в результате проделанной работы в городе создана 132-х километровая сеть питьевой воды, более 7 тысяч абонентов присоединились к новой сети. В настоящее время городское население за счет новой инфраструктуры обеспечено беспрерывной питьевой водой. В городе построены 123-х километровая канализационная сеть и канализационный коллектор протяженностью 8,2 километра. Завершено строительство очистного сооружения производительностью 4 400 кубометров в сутки для очистки и обезвреживания сточных вод.

Глава государства нажал кнопку, символизирующую подачу питьевой воды в город Габала.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала (ФОТО) (версия 2)
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