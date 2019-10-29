Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должно быть построено более 30 ковровых фабрик (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По моему указанию в нашей стране должно быть построено более 30 ковровых фабрик.

Об этом в понедельник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с коллективом Габалинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча" на церемонии его открытия.

Глава государства сказал: "Сердечно приветствую вас. От всей души поздравляю с открытием новой ковровой фабрики. В настоящее время на этом замечательном предприятии открыто более 50 рабочих мест. В дальнейшем их станет еще больше. Главное, что здесь создаются рабочие места для женщин. То есть, для трудоустройства женщин принимаются специальные меры, с тем чтобы рабочие места в Азербайджане открывались еще более высокими темпами, охватывали больше людей. Здесь хорошие условия работы и зарплата. Мы проводим большую работу по дальнейшему сохранению и развитию коврового ремесла в Азербайджане. С этой целью создано предприятие "Азерхалча", по моему указанию в нашей стране должно быть построено более 30 ковровых фабрик. 10 из них уже сданы в эксплуатацию, в том числе одна – в Габале. В предстоящие годы начнут функционировать более 20 фабрик. На этих фабриках будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Ковровое ремесло – наше национальное искусство, древнее искусство. Азербайджанские ковры демонстрируются в самых знаменитых музеях мира. Ковер является неотъемлемой частью нашего быта, азербайджанские ковры отличаются своим качеством. Мы должны постараться, чтобы это ремесло жило вечно. Для достижения этого, конечно, создание таких фабрик представляет огромное значение. Уверен, что молодое поколение придет в это замечательное ремесло, а наши профессиональные специалисты поделятся с молодым поколением своим опытом и передадут ему это ремесло. Таким образом, ковровое ремесло будет жить, как жило на протяжении многих веков.Одновременно ковер является продукцией экспортной направленности. С продажей ковров за рубеж в нашу страну будет поступать валюта. В настоящее время мы создаем в Сумгайыте крупное прядильно-красильное предприятие. По стране создаются центры заготовки шерсти. У нас будут свои краски, своя пряжа, и зависимость от импорта будет устранена.

Поэтому, обратите внимание, сколько крупных, замечательных событий началось с создания "Азерхалча". С одной стороны, открываются рабочие места, мы сохраняем и развиваем наше ремесло, готовим молодое поколение, а с другой, - приносят свои плоды меры, принимаемые в регионах в связи с шерстеводством, в итоге Азербайджан становится еще могущественнее, обеспечивается успешное развитие нашей страны. Габалинскому району уделяется большое внимание. В последние годы здесь состоялось открытие многих важных предприятий, объектов. Неслучайно, в последние 16 лет я 13 раз приезжал в Габалу, были даны указания, связанные с развитием города, района, принимал участие в замечательных открытиях.

Габала является вторым после Баку туристическим местом Азербайджана. Развитие туризма продолжается высокими темпами, создано 9 отелей, 9 центров отдыха. Несколько лет назад по моей инициативе в Габале был построен международный аэропорт. В советское время аэропорта в Габале не было, а сегодня организуются международные полеты. Глава исполнительной власти сообщил мне, что в этом году только в отелях отдохнули 150 тысяч гостей. Столько же гостей, наверное, отдохнули и в частных домах. Это – большая материальная поддержка и для граждан. Граждане, имеющие такую возможность, сдают часть своих домов и зарабатывают деньги. А крестьяне продают свою продукцию. Поэтому развитие туризма охватывает значительную часть населения.

Конечно, в Габале выполняется и социальная инфраструктура, в том числе сегодня мы реализовали проект питьевой воды – канализации. Отныне Габала будет обеспечена питьевой водой, отвечающей самым высоким стандартам. Горожане пользуются этим. Создан центр "ASAN xidmət", что также приносит гражданам большие удобства. Создан крупный Конгресс-центр имени Гейдара Алиева, где проводятся международные мероприятия, музыкальные фестивали. То есть, в Габале обеспечивается всестороннее развитие, рабочие места, новые предприятия, консервный завод, два крупных животноводческих предприятия, обеспечивающий значительную часть потребностей Азербайджана центр по выращиванию цветов, с которым я сегодня ознакомился, и это ковровое предприятие. Поэтому на примере Габалы мы видим успешное развитие нашей страны. Город с каждым днем хорошеет, благоустраивается. С одной стороны, охраняются исторические памятники, а с другой, - радуют глаз новые объекты. Так и должно быть, так как Габала – одно из древнейших поселений в мире. Она была столицей древнего государства Кавказской Албании. Этот город имеет очень большую историю. Сегодня мы, сохраняя исторический облик Габалы, придаем городу, району новое дыхание. Осуществляется новая концепция развития. Каждый раз, приезжая в Габалу, я оцениваю увиденное развитие и радуюсь этому.

Желаю вам новых дальнейших успехов. Желаю, чтобы вы хорошо работали на этом предприятии, пополняли семейный бюджет, а также хранили и развивали здесь наше замечательное ремесло".

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