Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Габале (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялось открытие автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван Габалинского района после реконструкции.

В открытии автомобильной дороги принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов отметил, что в соответствии с государственными программами развития регионов в последние годы принимаются целенаправленные меры в области модернизации дорожной инфраструктуры. С каждым годом возрастает объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее время за счет средств государственного бюджета успешно реализуются крупномасштабные проекты, связанные с реконструкцией и усовершенствованием дорожно-транспортной инфраструктуры республики. Сегодня основное внимание направлено на ремонт и реконструкцию дорог, соединяющих села и поселки в регионах, а также внутренних дорог населенных пунктов.

Было отмечено, что автодорога Беюк Амили-Былых-Амирван соединяет 11 населенных пунктов с населением 10 тысяч человек. Дорога протяженностью 19 километров относится к четвертой технической категории. Вдоль двухполосной дороги установлено большое количество дорожных знаков и указателей, сооружены сигнальные опоры и 8 автостоянок. На 10-м километре автодороги через реку Гарачай построен новый четырехпролетный мост, а также отремонтирован двухпролетный мост через реку Заламчай. Строительство дороги создаст условия для быстрого и удобного проезда населения к месту назначения, а также своевременной доставки сельскохозяйственной продукции на рынки и в другие пункты реализации.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о строительстве в районе автодороги Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых. Было отмечено, что протяженность дороги, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек, составляет 18 километров.

Дав указания относительно реконструкции дороги Шамаха-Исмаиллы, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Я прибыл по дороге Баку-Шамаха. Хорошая дорога. В свое время я дал указание расширить дорогу до четырех полос, работы, можно сказать, завершились. А вот дорога Шамаха-Исмаиллы находится в плачевном состоянии. Мы не можем смириться с такой дорогой. Почему не сообщаете об этом? Сегодня мы строим проселочные дороги на уровне магистралей. Однако междугородная дорога, в особенности, ведущая в туристическую зону, не может оставаться в таком плачевном состоянии. Подготовьте предложения, с тем, чтобы мы включили дорогу Шамаха-Исмаиллы в инвестиционную программу. В следующем году эта дорога должна быть сдана в эксплуатацию, причем на высоком уровне.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван после реконструкции.

В заключение была сделана фотография на память.

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