Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию автодороги в Агдаше (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Агдашском районе сдана в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, что в соответствии с политикой Президента Ильхама Алиева в настоящее время в центре внимания находится усовершенствование инфраструктуры в регионах нашей страны и доведение ее до уровня развитых стран. В связи с этим строительство и реконструкция сельских дорог в республике на основе поручений главы государства получили широкое распространение. Процесс строительства проселочных дорог во всех регионах расширяется из года в год. Это как социальные, так и экономические проекты. В результате реализации этих проектов создаются десятки тысяч новых рабочих мест. Новые сельские дороги также способствуют развитию аграрного сектора на местах, создавая благоприятные условия для удобной и быстрой доставки сельскохозяйственной продукции на рынки. Помимо бюджетных средств, выделяемых с целью расширения процесса строительства проселочных дорог, из резервного фонда Президента также выделяются дополнительные средства.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что длина дороги Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы составляет 33 км, а ширина проезжей части - 6 метров. Дорога, на строительство которой Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из инвестиционных расходов государственного бюджета выделено 12,7 млн манатов, улучшит транспортные связи, объединив с районным центром 10 населенных пунктов, послужит развитию экономики и сельского хозяйства в этом регионе, улучшению жизни и благосостояния людей.

Затем глава государства был проинформирован о проекте строительства дороги Орта Гесил-Шордахна-Гараган Шыхлар-Кукел-Араб-Икинджи Арал. Было отмечено, что Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года из средств, выделенных на строительство проселочных дорог, на строительство этой дороги, которая охватывает 16 населенных пунктов с населением 17 тысяч человек, было выделено 18,7 млн манатов. Общая протяженность дороги четвертой технической категории составляет 40,5 километра.

Президент Ильхам Алиев был также проинформирован о строительстве автомагистрали Нехрахалил-Котанарх-Чардам-Тофиги-Шамсабад. Было отмечено, что полностью реконструированная дорога соединит 7 населенных пунктов с населением 12,8 тыс. человек. Общая протяженность дороги составляет 27 километров.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы.

В заключение была сделана фотография на память.

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