Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Азербайджан и впредь будет идти по пути стабильности, развития и прогресса (версия 2)

29 октября 2019 03:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Абсолютно уверен в том, что Азербайджан и впредь будет идти по пути стабильности, развития и прогресса.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдашского района во время сдачи в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Очень богата и наша международная повестка дня. Только за последний месяц Азербайджан принял председательство в двух важных организациях. В середине октября Азербайджан стал председательствовать в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, в течение года мы будем руководить данной организацией. А 25 октября началось наше председательство во второй по величине организации мира – Движении неприсоединения. Крупнее Движения неприсоединения - лишь Организация Объединенных Наций, которая не имеет председателя. Председатель там бывает в Совете Безопасности, причем в порядке ротации. Поэтому сегодня мы председательствуем в крупнейшей международной организации, где осуществляется председательство, находящееся в рабочем состоянии, мы добились этого при поддержке 119 стран. О чем это свидетельствует? О том, что мировая общественность поддерживает нас, верит нам, с одобрением относится к нам и защищает нашу позицию. Два дня назад в Итоговой декларации нашли отражение все актуальные для нас вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью, армянской оккупацией. В ней нашли отражение все актуальные для нас положения, касающиеся нашей позиции, связанной с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. То есть, это – большое достижение. Хочу совершенно откровенно сказать, что получение единогласной поддержки в этой организации – большой героизм, так как в организацию входят 120 стран-участниц. Некоторые страны не ладят друг с другом, между некоторыми из них происходят разногласия, даже конфликты. Несмотря на это, все они поддержали нас.

Именно эту реальность создает наша внутренняя политика, а внешняя политика укрепляет нашу позицию. Поэтому есть все условия для того, чтобы мы в дальнейшем продвигались лишь по пути развития. Абсолютно уверен в том, что Азербайджан и впредь будет идти по пути стабильности, развития и прогресса, все проблемы, беспокоящие сегодня народ, - проблемы, связанные с социальной инфраструктурой, социальной справедливостью, найдут решение. Еще раз поздравляю вас".

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