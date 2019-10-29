Президент Ильхам Алиев: Служить гражданам - наш долг (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Служить гражданам - наш долг.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдашского района во время сдачи в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш.

Глава государства сказал: "Служить гражданам – наш долг. Моя основная задача, как Президента, заключается в решении существующих в стране проблем. Поэтому я совершаю поездки по регионам, ежегодно бываю, наверное, в 30-35 районах. Есть районы, которые я посетил более 10 раз. В то же время нет района, где бы я был менее 4-5 раз. Поэтому приезжаю, знакомлюсь с положением, хочу услышать из уст граждан об имеющихся проблемах. Поэтому основную часть моей работы занимают внутренние вопросы, именно поэтому Азербайджан успешно развивается. В недавних новых отчетах вновь находит отражение успешное развитие Азербайджана. К примеру, в отчетах Всемирного банка, Давосского всемирного форума указано, что Азербайджан занимает второе место в мире по коэффициенту доступности электроэнергии. Посмотрите, сколько развитых стран в мире. Мы находимся на втором месте среди них, среди всех стран мира. В настоящее время мы входим в десятку стран по доверию народа правительству. О чем это свидетельствует? Об этом говорим не мы, а самые влиятельные структуры мира, проводящие широкий анализ, и это соответствует действительности. В этом и заключается наша сила, так как единство народа и власти обусловливает наше развитие, эта поддержка придает нам силы, чтобы мы могли сказать свое слово, защитить свою позицию".

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