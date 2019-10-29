Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)

29 октября 2019 03:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28 октября сдан в эксплуатацию Центр обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с Центром обслуживания "Шебеке", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, что в нашей стране, как и в других сферах, в области связи и информационных технологий также реализуются меры комплексной реконструкции. Расширение роли ИКТ в создании высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики, модернизация ее инфраструктуры, проведение экономических и организационных реформ по отраслям служат превращению Азербайджана в страну информационного транзита. Для этого осуществляется практическая работа по нескольким перспективным проектам. Одним из них является создание 10 февраля 2017 года согласно поручению Президента Ильхама Алиева центров обслуживания "Шебеке". Услуги, оказываемые гражданам структурами Министерства транспорта, связи и высоких технологий, предоставляются в созданных современных центрах обслуживания с единого пространства. В центрах "Шебеке" помимо традиционных телекоммуникационных и почтовых услуг, населению также оказываются банковско-финансовые услуги, продажа авиабилетов и туристические услуги. Вместе с тем центры "Шебеке" осуществляют регистрацию локальных и международных платежных карт, обязательного страхования, электронных подписей, конвертов, марок, открыток и денежных переводов, бюджетных, коммунальных платежей, а также платежей Государственного ипотечного фонда, мобильных устройств. Клиенты в центрах могут воспользоваться специальными терминалами самообслуживания.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и генеральный директор ООО "Aztelekom" Суат Пашаев проинформировали главу государства о направлениях деятельности обслуживания. Было отмечено, что цель создания Центра обслуживания "Шебеке" - предоставление населению всех услуг министерства с единого пространства. Объединение услуг в едином пространстве устранит потерю времени граждан, а также сэкономит государственные расходы за услуги.

Было отмечено, что Центр сетевого обслуживания будет предоставлять почтовые услуги, все виды платежей, установки телефонов, подключение к Интернету, регистрацию IMEI, электронные подписи, обмен валюты, продажу авиабилетов и турпакетов и многие другие виды услуг.

В заключение было сделано фото на память.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле (ФОТО) (версия 2)
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