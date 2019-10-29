Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Солодкового промышленного парка в Агдаше (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Агдаше в понедельник состоялось открытие Солодкового промышленного парка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства запустил завод по заготовке и переработке солодки.

Директор Солодкового промышленного парка Рамин Мамедов проинформировал главу государства о том, что этот парк добавит новые наименования в продукцию, производимую под азербайджанским брендом. Целью создания предприятия является, используя современные технологии, вывести на мировые рынки биологически активные добавки 100-процентного растительного происхождения, изготовленные из переработанного корня солодки и солодки. Солодковый промышленный парк общей площадью 11 гектаров включает в себя завод по заготовке и переработке солодки, завод по производству экстрактов и сиропов и другие вспомогательные здания.

Сообщалось, что предприятие способно перерабатывать 2300 килограммов корня солодки в час. На заводе установлено современное оборудование производства турецкой фирмы Bigtem. Корень солодки отбирается как механическим способом, так и вручную, очищается, промывается, измельчается на различные формы и размеры, сушится и упаковывается.

На заводе экстрактов и сиропов, функционирующем при Солодковом промышленном парке, производятся биологически активные пищевые добавки растительного происхождения. Продукция производится на основе научных патентов. Один из этих патентов получил специальную награду и золотую медаль на Международном форуме женщин-изобретателей в 2019 году в Республике Корея. Производимые сиропы лечат кашель, воспаления, грипп и насморк, оказывают противовоспалительные действия, укрепляют иммунную систему, успокаивают нервы. Основными преимуществами продукции являются то, что они на 100 процентов растительного происхождения, изготовлены из экологически чистого сырья и не содержат химических веществ - консервантов, подсластителей и красителей. Годовая производственная мощность линии составляет 350 тыс. штук. На протяжении всего производственного процесса образцы продукции тестируются в лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием. На внутреннем и внешнем рынках существует большой спрос как на измельченный корень солодки, так и на сиропы растительного происхождения с содержанием солодки. Первые образцы продукции были отправлены в Иран. В дальнейшем планируется экспортировать продукцию в США, Корею, Индию, Египет и европейские страны. В Солодковом промышленном парке планируется экспортировать 7500 тонн корня солодки и 100 тыс. штук солодковых сиропов под маркой Made in Azerbaijan.

Научный советник ООО Biyan Products, профессор Азербайджанского медицинского университета Махбуба Велиева сказала:

- Уважаемый Президент, мы гордимся тем, что вы дали эту идею. От имени коллектива завода выражаем Вам благодарность. Мы говорим "большое спасибо" и поздравляем Вас и наш народ. Я должна выступить здесь. Потому что я также выступала перед Президентом Гейдаром Алиевым. - Я хочу напомнить слова нашего великого лидера, неповторимой и уникальной личности Гейдара Алиева, которого я очень люблю: "Я верю Ильхаму Алиеву как самому себе". Наш уважаемый Президент, и мы, и наш народ очень Вам верим, очень Вас любим. Мы знаем, что вся проделанная работа, достигнутые успехи связаны с Вашим именем. Я желаю Вам здоровья, долгих лет жизни. Вы проделали в Азербайджане такую глобальную работу, что надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Мы гордимся Вами и рады, что Вы, уделив свое драгоценное время, пришли на встречу с нами. От имени всего коллектива выражаем Вам нашу признательность. И вновь Вам говорим, что будьте здоровы, долго живите.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо, благодарю вас за теплые слова, желаю также успехов коллективу. Рад, что выдвинутая мною в свое время инициатива привела к таким прекрасным результатам, и на самом деле создано промышленное предприятие мирового уровня. Здесь весь процесс дополняет друг друга - посевные, затем сбор корней солодки, их расфасовка, сушка, превращение в сироп, экстракт и продажа. То есть, вся цепочка здесь обеспечивается, является экспортно-направленной продукцией. Я увидел, что она также удостоена нескольких престижных наград, и это показывает, что качество тоже высокое. Если бы не было высоким, разумеется, ее экспортировать тоже было бы невозможно. В нашей стране, можно сказать, что создана новая отрасль промышленности. Она обеспечит наше общее развитие, послужит созданию рабочих мест. Неслучайно, что по итогам 9 месяцев этого года наша ненефтяная промышленность выросла на 15 процентов, именно за счет таких предприятий. Открытие таких предприятий снижает зависимость от нефти и газа, создает рабочие места, экспортно-направленную продукцию, в нашу страну поступает валюта. То есть, смотрите, какое оно имеет большое значение и пользу.

Конечно, я вижу, что вы очень большие специалисты этого дела, занимаетесь этой работой с очень большой охотой, уверенностью. Еще раз желаю вам успехов. Желаю, чтобы вы расширили сферу деятельности. Моя единственная рекомендация недавно созданным предприятиям, дающим прекрасный результат, - максимально расширяйтесь, так как имеется и рынок, и спрос. Еще раз поздравляю, желаю вам новых успехов.

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В заключение была сделана фотография на память

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