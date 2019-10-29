Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкая дружба и братство подпитываются общими национальными, духовными ценностями и традициями наших народов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкая дружба и братство подпитываются общими национальными, духовными ценностями и традициями наших народов.

Об этом говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником Турции – Днем Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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