Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкая дружба и братство подпитываются общими национальными, духовными ценностями и традициями наших народов (версия 2)

29 октября 2019 10:08 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:58)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкая дружба и братство подпитываются общими национальными, духовными ценностями и традициями наших народов.

Об этом говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником Турции – Днем Республики, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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