Обнародована программа заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ в Баку

29 октября 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 октября 2019 года в Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается, планируется рассмотреть комплекс вопросов многостороннего взаимодействия государств Содружества в военной сфере.

«Ключевое внимание на заседании будет уделено Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года. Проект Концепции направлен на достижение нового уровня сотрудничества в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств Содружества в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам», - говорится в сообщении.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, о совместных мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и другие важные направления в сфере военного сотрудничества.

В ходе совместной работы главы оборонных ведомств проанализируют состояние развития военного сотрудничества, наметят совместные мероприятия на следующий год и ближайшую перспективу, рассмотрят другие вопросы партнерского взаимодействия в сфере обороны и безопасности на пространстве СНГ.

В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Отметим, что в мероприятии примут участие Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, Министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев, Министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Баходир Курбанов, Министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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