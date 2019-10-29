Президент Генассамблеи ООН: Азербайджан является очень ответственным членом нашей организации (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является очень ответственным членом ООН, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

«Азербайджан внес свой вклад в работу ООН по нескольким направлениям. Страна является очень ответственным членом ООН, что очень важно. Агентства ООН очень хорошо работают в Азербайджане », - сказал он.

Мухаммед-Банде подчеркнул вклад Азербайджана в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. «Чем больше стран проводит реформы и помогает миру, чем больше они развиваются, тем больше позитивного вклада они вносят в ООН. В связи с этим Азербайджан добился огромного прогресса. Страна ориентирована на реализацию ЦУР. Прогресс любой страны - это вклад во всеобщий прогресс. Несмотря на то, что Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией, он выступает за мирное урегулирование, и это также является частью того, что мы считаем прогрессом для всего мира», - отметил он.

Мухаммед-Банде сказал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является одним из многих конфликтов в мире, и ООН очень хочет помочь в его урегулировании, поскольку данный конфликт имеет последствия не только для двух стран, но и для региона и всего мира.

«Лидеры двух стран начали переговоры, и этот процесс должен продолжаться. ООН очень хочет помочь в скорейшем и справедливом решении таких конфликтов без насилия, потому что нам следует избегать насилия. Организация готова поддержать этот процесс, что очень важно», - сказал президент ГА ООН.

Говоря о 18-м саммите Движения неприсоединения (ДН), который состоялся 25-26 октября в Баку, он сказал, что это важно в контексте того, что миру необходимо больше деятельности, больше сотрудничества для решения проблем, которые могут быть решены только коллективными усилиями.

«Самым важным в Движении неприсоединения, председателем которого стал Азербайджан, является то, что в нем участвуют 120 стран, которые также являются членами ООН. Это самая большая группа стран после ООН, объединяющая страны из всех частей света. Мы должны сосредоточиться на том, что такое мир во всем мире, и правопорядок в этом мире имеет важное значение. Идея о получении права голоса большими и малыми странами важна. ООН, как вы знаете, является крупнейшим межправительственным органом в мире, который объединяет 193 страны. Он также нацелен на обеспечение мира во всем мире. И Движение неприсоединения должно гарантировать способы сотрудничества в этом направлении. Формирование этой идеи было обозначено на саммите Движения в Баку », - сказал он.

Мухаммад-Банде отметил, что ООН как организация пытается решать конфликты без насилия. "Есть много причин, по которым страны не могут прийти к согласию. Но конфликты решаются и это часть жизни. Важно выяснить, существуют ли механизмы для их решения и есть ли способ обеспечить, чтобы таких конфликтов было меньше. Вот почему в 2015 году все страны ООН договорились о создании мира, в котором у нас общие устремления. У нас есть 17 целей, известных как Цели устойчивого развития. Лучший способ гарантировать мир, безопасность - это развитие в мире. Вот почему ЦУР так жизненно важны для всего мира. Все страны взяли на себя обязательство достичь ЦУР к 2030 году", - сказал президент ГА ООН.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.