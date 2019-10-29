Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов (версия 3)

29 октября 2019 12:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики.

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.

Сегодня братская Турция движется по пути динамичного и всестороннего развития. Достигнутые успехи вывели ее в ряд самых передовых в экономическом отношении стран мира. Турция, также выступая с позиции своих интересов государственности, демонстрирует справедливую и решительную позицию по происходящим в регионе процессам.

Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов. Уверен, что наши союзничество, стратегическое партнерство, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут вносить вклад в обеспечение благополучия наших народов, всестороннее развитие стран.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного процветания и благополучия", - говорится в послании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов
Политика 09:58
Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Азербайджан и впредь будет идти по пути стабильности, развития и прогресса
Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: Служить гражданам - наш долг
Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должно быть построено более 30 ковровых фабрик
Политика 28 октября 22:35
Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу
Политика 28 октября 17:29
Президент Ильхам Алиев выделил три миллиона манатов на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Габале
Политика 28 октября 15:51
Лента новостей
Фирдовси Атакишиев за роль Гусейна Араблинского удостоен премии Джафара Джаббарлы
Культура 12:19
В Азербайджане будут восстановлены лесные территории, подвергшиеся пожарам - минэкологии
Общество 12:19
В Казахстане отмечен рост объема текущих счетов
Финансы 12:18
Узбекская товарная биржа опубликовала данные торгов за прошедшую неделю
Бизнес 12:13
Болгария обнародовала сроки ввода IGB в коммерческую эксплуатацию
Энергетика 12:07
Завершились консервационно-реставрационные работы Парных крепостных ворот Ичеришехер (ФОТО)
Общество 12:07
В минэкологии Азербайджана прошла встреча с торговым посланником британского премьера (ФОТО)
Политика 12:05
Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана обеспокоено проблемой выплаты авторских гонораров
Политика 11:56
Казахстан начал экспорт вертолетов в Таджикистан
Бизнес 11:47