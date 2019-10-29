Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики.
"Уважаемый господин Президент,
Мой дорогой Брат,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.
Сегодня братская Турция движется по пути динамичного и всестороннего развития. Достигнутые успехи вывели ее в ряд самых передовых в экономическом отношении стран мира. Турция, также выступая с позиции своих интересов государственности, демонстрирует справедливую и решительную позицию по происходящим в регионе процессам.
Азербайджано-турецкие дружба и братство подпитываются общими национально-духовными ценностями и традициями наших народов. Уверен, что наши союзничество, стратегическое партнерство, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут вносить вклад в обеспечение благополучия наших народов, всестороннее развитие стран.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного процветания и благополучия", - говорится в послании главы государства.
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