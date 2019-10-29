Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана обеспокоено проблемой выплаты авторских гонораров (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Современный мир сталкивается с большими проблемами, связанными с выплатой авторских гонораров. Но самое главное, что они не удовлетворяют самих авторов. Мы встречаемся с этой проблемой и в Азербайджане, и сложившаяся ситуация не может не беспокоить Агентство интеллектуальной собственности, как государственную структуру.

Об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов заявил на международном региональном семинаре «Коллективное управление авторскими и смежными правами: основные принципы и международный опыт», который проводится совместно с Всемирной организаций интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает во вторник Trend.

По его словам, авторское право – это личное, особое право и этим правом автор распоряжается сам. Но, при расширении круга пользователей и в случае, когда обладающее авторским правом лицо не в состоянии осуществлять контроль над использованием, общественные организации авторских прав – учреждают организации коллективного управления правами на имущество и передают им представительство своих прав.

Председатель агентства добавил, что новая волна экономических реформ, основанная на дальновидной и продуманной политике главы государства, наряду с улучшением социально-экономических условий, также возвысила Азербайджан в ряд известных в мире стран-реформистов.

«Согласно рейтингу "Doing Business-2019" Азербайджан занял 25-е место среди 190 стран, в том числе по показателю «начало бизнеса» - девятое место, «защите интересов малых инвесторов» - второе место, «по оплате налогов» - 28-е место. В отчете "Doing Business-2020" Азербайджан, заняв высокое 34-е место, занял первое место по показателю «доступность кредитов» и вошел в число 20 стран-реформаторов. В отчете Международного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности - 2019» Азербайджан поднялся на 11 пунктов и занял 58-е место среди 141 страны мира. Страна продвинулась по восьми из 12 индикаторов. Таким образом, по субиндексу эффективности азербайджанское законодательство занимает 13-е, по согласованию цифровых бизнес моделей с правовыми рамками – 23-е, по реакции правительства на изменения – 5-е и по дальновидности политики правительства – 10-е место», - сказал Кямран Иманов.

Он сообщил, что согласно последнему индексу конкурентоспособности по показателю «защита интеллектуальной собственности» Азербайджан занимает 30-е место среди 141 страны. Основным моментом, привлекающим внимание является то, что, начиная с нового этапа реформ в 2015-2016 годах, этот показатель неуклонно растет. В 2015 году Азербайджан занимал 92-е место, в 2016 году – 71-е, в 2017 – 37, в 2018 – 36, и наконец в 2019 году занял 30-е место. Параллельно наблюдается рост оформления патентов.

Глава Агентства подчеркнул, что на Генассамблее ВОИС в октябре этого года Азербайджан избран в бюджетный и программный комитет, на основе ротации будет представлен в координационном комитете, и впервые представитель Азербайджана удостоен должности председателя Ассамблеи известной Бернской конвенции, которая в силе с 1886 года и объединяет 170 стран мира.

"Приведенные мною факты являются наглядным примеров авторитета Азербайджана в сфере интеллектуальной собственности и в частности в направлении авторских прав.

Все это – результат углубления реформ Президента Ильхама Алиева, международная оценка, данная последовательности реформ. С одной стороны это означает, что стратегия главы государства оправдывает себя, с другой стороны – результат реализации институциональных реформ», - сказал Иманов.

По его словам, необходимо постоянно держать в центре внимания такие вопросы как стимулирование инноваций в субъектах малого и среднего бизнеса, тренинг-центры по интеллектуальной собственности, обучение заказчиков патента предварительному поиску и экспертизе, преференции для стартапов и спинаутов, агитация национальных брендов, управление цифровыми авторскими правами по принципу one-stop-shops и цифровизация библиотек.

"Самое главное – необходимо учреждение Центров трансфера и коммерциализации технологий и Центров поддержки инноваций и завершение широкомасштабных работ по их деятельности", - считает Иманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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