Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школы в Агдашском районе

29 октября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Орта Ляки Агдашского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 480 ученических мест в селе Орта Ляки Агдашского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2020 год указанные в настоящем распоряжении необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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