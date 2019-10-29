Президент Ильхам Алиев: Проведение Конгресса астронавтики в Баку — наша очередная большая победа

БАКУ /Trend/ - Проведение Конгресса астронавтики в Баку — наша очередная большая победа.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая во вторник председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием права на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году на выборах, состоявшихся на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США городе Вашингтон, сообщает во вторник Trend.

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