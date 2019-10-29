Президент Ильхам Алиев: XXI век — век технологической борьбы и наш кадровый потенциал, технические возможности должны быть готовы к этому

БАКУ /Trend/ - XXI век — век технологической борьбы и наш кадровый потенциал, технические возможности должны быть готовы к этому.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием права на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году на выборах, состоявшихся на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США городе Вашингтон.

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