Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетные звания

29 октября 2019 19:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетных званий.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане следующим лицам присваиваются почетные звания:

"Народный артист"

Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу

Нурзаде Али Гайыб оглу

"Заслуженный артист"

Абдуллаеву Матлабу Фатали оглу

Бабаевой Амине Агагусейн гызы

Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу

Гараеву Эльнару Джафар оглу.

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