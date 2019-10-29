Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетные звания

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетных званий.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане следующим лицам присваиваются почетные звания:

"Народный артист"

Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу

Нурзаде Али Гайыб оглу

"Заслуженный артист"

Абдуллаеву Матлабу Фатали оглу

Бабаевой Амине Агагусейн гызы

Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу

Гараеву Эльнару Джафар оглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.