Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетного диплома Президента Азербайджана"

29 октября 2019 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить следующих лиц "Почетным дипломом Президента Азербайджана":

Джафарову Басти Али гызы

Асадову Малейку Алифага гызы

Мустафаеву Лалезар Башир гызы

Новрузова Рамиза Гаввам оглу.

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