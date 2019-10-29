Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетного диплома Президента Азербайджана"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить следующих лиц "Почетным дипломом Президента Азербайджана":

Джафарову Басти Али гызы

Асадову Малейку Алифага гызы

Мустафаеву Лалезар Башир гызы

Новрузова Рамиза Гаввам оглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.