Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане следующие лица награждаются орденами и медалями:

орденом "Шохрат"

Дадашов Рафаэль Мелик оглу

Гулиев Нуреддин Азулла оглу

Мелик Рамиз Агарза оглу

медалью "Терегги"

Агавердиева Месмеханым Аслан гызы

Атакишиева Матанат Агазаир гызы

Алиева Мунаввар Сабир гызы

Гасанов Рафаэль Вагиф оглу

Гусейнов Физули Исмет оглу

Гулиев Эльхан Бала оглу

Мамедов Эльнур Мехрали оглу

Мамедов Гаджибала Исмайыл оглу.

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