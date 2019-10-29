Президент Ильхам Алиев принял председателя ОАО "Азеркосмос" (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 16:10)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Открытого акционерного общества "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием на выборах, проведенных в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США Вашингтоне, права принять в 2022 году в Баку Международный конгресс астронавтики.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув значение этой победы, сказал:

- На состоявшемся несколько дней назад в Вашингтоне Международном конгрессе астронавтики было принято решение о проведении очередного конгресса в Азербайджане. Это – очень важное событие, наша большая победа, хочу поздравить вас по этому случаю. Мне известно, что "Азеркосмос" и другие государственные структуры приложили большие усилия для проведения конгресса в Азербайджане.

Этот конгресс является важнейшим международным мероприятием в мировом масштабе в области современных технологий. Один из моментов, подтверждающих значение данного мероприятия, заключается в том, что в работе конгресса принимал участие вице-президент Америки господин Пенс. Поддержка решения о проведении очередного конгресса в Азербайджане, конечно, служит проявлением политического авторитета нашей страны, результатом доверия к Азербайджану. Помню, в июле нынешнего года президент Международной федерации астронавтики находился с визитом в Азербайджане. Я принял его и выразил наше намерение о проведении очередного конгресса в Баку, так как мы считаем, что это было бы справедливо, ведь в последние годы успехи, достигнутые в Азербайджане в сферах современных технологий, космической промышленности, действительно впечатляющи. Достижение молодой независимой страной в короткий срок таких успехов является крупным событием. В настоящее время у нас 3 спутника, космическая промышленность в Азербайджане развивается. Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба планеты.

Эта победа важна еще и потому, что у нас были достаточно сильные соперники. Четыре города прилагали усилия для проведения конгресса. Наряду с Баку – Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. То есть, как с точки зрения опыта, так и населения Индию и Бразилию не сравнить с Азербайджаном. Однако достижение победы в этой борьбе, конечно, свидетельствует о нашем авторитете. Международный мир астронавтики выбрал среди этих четырех городов именно Баку. Нам верят, нашей политике оказывается большая поддержка, происходящие в Азербайджане процессы получают большое одобрение в мировом масштабе. Наглядным подтверждением тому служит то, что только в этом месяце мы стали председательствовать как в Тюркском совете, так и в крупнейшей после ООН организации мира – Движении неприсоединения. 120 стран вместе с Азербайджаном единогласным решением избрали нашу страну председателем Движения неприсоединения, что действительно является большим историческим достижением. Проведение в 2022 году в Баку Конгресса астронавтики – наша очередная победа. Я считаю это событие очень важной политической победой.

Хочу привлечь внимание общественности еще к одному вопросу. Он заключается в том, что в 1973 году во времена Советского Союза Международный конгресс астронавтики был проведен в Советском Союзе. Причем однажды и в Баку. В то время великий лидер Гейдар Алиев, как руководитель Азербайджана, приложил большие усилия для проведения этого конгресса именно в Баку. Считаю, что организация данного конгресса в Азербайджане в 2022 году – спустя примерно 50 лет – представляет большое символическое значение. В то время мы не были независимы, однако именно Баку был избран в Советском Союзе местом проведения Конгресса астронавтики. Сегодня мы независимы, и независимый Азербайджан будет принимать это большое мероприятие.

В предстоящие 2-3 года необходимо проделать большую организационную работу для проведения конгресса. Мы ожидаем примерно 6-7 тысяч зарубежных гостей. Эти гости являются руководителями, представителями структур, определяющих технологическую повестку дня мира. Поэтому со временем будет создан Организационный комитет для проведения конгресса на высоком уровне, и, конечно, "Азеркосмос" возьмет на себя основную подготовительную работу. Таким образом, мы добились очередного большого успеха. А сейчас проинформируйте о проведенных в ходе конгресса обсуждениях и происходящих процессах.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеркосмос" Рашад Набиев сказал:

- Господин Президент, большое спасибо за высокую оценку. Прежде всего, хочу отметить, что решение о проведении конгресса в Баку, естественно, связано с политической и экономической стабильностью в нашей стране. Почему? Потому что одним из основных условий являлось выполнение странами через 3 года взятых обязательств. С другой стороны, особую роль, значение представляла созданная в нашей стране инфраструктура. У нас достаточно хорошая инфраструктура для проведения международных мероприятий. Еще один момент, господин Президент, связан с существующей в нашей стране традицией проведения таких мероприятий. А важнее всего, господин Президент, является значение, которое Вы лично придаете гражданам Азербайджана и их развитию, так как именно человеческий фактор – один из основных критериев, обусловливающих успех космической промышленности. В результате внимания и заботы об образовании в Азербайджане в последние годы, сегодня в нашей стране формируется достаточно умелое новое поколение, обладающее техническими знаниями и навыками. А главное, это поколение любит свою Родину и народ.

Господин Президент, что касается избирательного процесса, то хочу подчеркнуть, что по Вашему поручению, наряду с "Азеркосмос", все соответствующие структуры в нашей стране в координированной форме приложили свои усилия и смогли добиться этого результата.

Данная федерация, объединяющая 398 членов из шестидесяти восьми стран, является одной из крупнейших структур в мире в технической сфере. Это мероприятие – одно из самых авторитетных с точки зрения как количества участников, так и важности обсуждаемых здесь вопросов.

Нашими соперниками, как Вы отметили, были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. Если взять Индию, то это – одна из ведущих космических стран мира. Если взять астронавтику в лице Бразилии, то они входят в тройку ведущих стран мира по производству пассажирских самолетов. Сингапур же является одной из лидирующих в мире стран, как в отношении географического положения, так и проведения таких мероприятий.

Господин Президент, еще один момент, привлекающий интерес к этому мероприятию, заключается в том, что в последние годы неуклонно растет интерес частного сектора к данной сфере. Как известно, руководитель компании "Амазон" Джефф Безос является здесь одним из основных выступающих. В минувшие годы одним из основных выступающих был создатель компании "SpaceX" Илон Маск. То есть, это свидетельствует о том, что космическая промышленность не только входит в интересы государств, но и с точки зрения своей привлекательности вызывает интерес частного сектора.

Одна из основных причин нашего успеха заключалась в том, что в 1973 году по инициативе великого лидера в Баку был проведен первый и единственный в Советском Союзе конгресс. Спустя примерно 6 месяцев после этого была заложена основа космической промышленности Азербайджана. С созданием Исследовательского центра "Каспий" азербайджанские специалисты приступили к исследованиям в космической сфере, изготовлению космических приборов, впоследствии эти приборы использовались в таких спутниках, как "Салют" и "Союз".

Президент Ильхам Алиев сказал: Да, это – очень большое событие. Хочу повторить, что мы добились данного права в напряженной борьбе. Это – очередная большая победа нашей страны. Уверен, что конгресс будет проведен в Азербайджане на самом высоком уровне, в нашу страну приедут тысячи зарубежных гостей, определяющих сегодня технологическую повестку дня мира. Конечно, это – высокая честь для нас и в то же время большая ответственность, а также хороший шанс. То есть, нам необходимо получить от проведения конгресса в Азербайджане большие дивиденды. В том смысле, что международное сотрудничество должно получить еще более широкий размах.

Вот уже несколько лет Азербайджан является членом космического клуба. Конечно, развитие современных технологий – один из основных вопросов нашей повестки дня. Сегодня развитие мира зависит от возможностей современных технологий. Страны, которые изобретают или применяют данные технологии, всегда будут добиваться успеха. XXI век – век технологической борьбы, и наш кадровый потенциал, технические возможности должны быть готовы к этому. Именно поэтому Азербайджан является одной из стран, развивающих высокие технологии. Мы и впредь будем предпринимать дополнительные шаги в направлении подготовки кадров, технологического развития, ввоза современных технологий в Азербайджан. Как вы отметили, в настоящее время большой бизнес также проявляет огромный интерес к данной сфере. Успехи, достигнутые в развитых странах в области современных технологий, в том числе астронавтики, по сути, происходят при поддержке большого бизнеса. Мы должны сделать так, чтобы руководители ведущих бизнес-структур мира, которые примут участие в предстоящем в Азербайджане конгрессе, располагали широкой информацией о нашей стране до этого мероприятия. Поэтому в предстоящие 2-3 года руководителям вашей и других соответствующих структур следует наладить тесные контакты с этими компаниями. Период подготовки к конгрессу должен проходить так, чтобы приехавшие сюда гости уже были готовы к сотрудничеству с нами в определенных различных областях. Поэтому проведение конгресса является очень важным событием. Но немаловажное значение представляет и период после конгресса, так как он должен стать новым этапом технологического развития в Азербайджане. Конечно, опыт, накопленный в последние годы в сфере проведения широкомасштабных международных мероприятий, позволит нам организовать конгресс на самом высоком уровне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.