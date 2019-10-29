Президент Ильхам Алиев: Проведение в Баку Конгресса астронавтики – наша очередная победа (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку Конгресса астронавтики – наша очередная победа.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая во вторник председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием права на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году на выборах, состоявшихся на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США городе Вашингтон, сообщает во вторник Trend.

"На состоявшемся несколько дней назад в Вашингтоне Международном конгрессе астронавтики было принято решение о проведении очередного конгресса в Азербайджане. Это – очень важное событие, наша большая победа, хочу поздравить вас по этому случаю. Мне известно, что "Азеркосмос" и другие государственные структуры приложили большие усилия для проведения конгресса в Азербайджане", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что этот конгресс является важнейшим международным мероприятием в мировом масштабе в области современных технологий.

"Один из моментов, подтверждающих значение данного мероприятия, заключается в том, что в работе конгресса принимал участие вице-президент Америки господин Пенс. Поддержка решения о проведении очередного конгресса в Азербайджане, конечно, служит проявлением политического авторитета нашей страны, результатом доверия к Азербайджану. Помню, в июле нынешнего года президент Международной федерации астронавтики находился с визитом в Азербайджане. Я принял его и выразил наше намерение о проведении очередного конгресса в Баку, так как мы считаем, что это было бы справедливо, ведь в последние годы успехи, достигнутые в Азербайджане в сферах современных технологий, космической промышленности, действительно впечатляющи. Достижение молодой независимой страной в короткий срок таких успехов является крупным событием. В настоящее время у нас 3 спутника, космическая промышленность в Азербайджане развивается. Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба планеты", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта победа важна еще и потому, что у нас были достаточно сильные соперники.

"Четыре города прилагали усилия для проведения конгресса. Наряду с Баку – Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. То есть, как с точки зрения опыта, так и населения Индию и Бразилию не сравнить с Азербайджаном. Однако достижение победы в этой борьбе, конечно, свидетельствует о нашем авторитете. Международный мир астронавтики выбрал среди этих четырех городов именно Баку. Нам верят, нашей политике оказывается большая поддержка, происходящие в Азербайджане процессы получают большое одобрение в мировом масштабе. Наглядным подтверждением тому служит то, что только в этом месяце мы стали председательствовать как в Тюркском совете, так и в крупнейшей после ООН организации мира – Движении неприсоединения. 120 стран вместе с Азербайджаном единогласным решением избрали нашу страну председателем Движения неприсоединения, что действительно является большим историческим достижением. Проведение в 2022 году в Баку Конгресса астронавтики – наша очередная победа. Я считаю это событие очень важной политической победой.

Хочу привлечь внимание общественности еще к одному вопросу. Он заключается в том, что в 1973 году во времена Советского Союза Международный конгресс астронавтики был проведен в Советском Союзе. Причем однажды и в Баку. В то время великий лидер Гейдар Алиев, как руководитель Азербайджана, приложил большие усилия для проведения этого конгресса именно в Баку. Считаю, что организация данного конгресса в Азербайджане в 2022 году – спустя примерно 50 лет – представляет большое символическое значение. В то время мы не были независимы, однако именно Баку был избран в Советском Союзе местом проведения Конгресса астронавтики. Сегодня мы независимы, и независимый Азербайджан будет принимать это большое мероприятие", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в предстоящие 2-3 года необходимо проделать большую организационную работу для проведения конгресса.

"Мы ожидаем примерно 6-7 тысяч зарубежных гостей. Эти гости являются руководителями, представителями структур, определяющих технологическую повестку дня мира. Поэтому со временем будет создан Организационный комитет для проведения конгресса на высоком уровне, и, конечно, "Азеркосмос" возьмет на себя основную подготовительную работу. Таким образом, мы добились очередного большого успеха. А сейчас проинформируйте о проведенных в ходе конгресса обсуждениях и происходящих процессах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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