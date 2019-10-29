Президент Ильхам Алиев: XXI век – век технологической борьбы, и наш кадровый потенциал, технические возможности должны быть готовы к этому (версия 2)

29 октября 2019 22:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - XXI век – век технологической борьбы, и наш кадровый потенциал, технические возможности должны быть готовы к этому.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник председателя ОАО "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием права на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году на выборах, состоявшихся на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США городе Вашингтон.

"Вот уже несколько лет Азербайджан является членом космического клуба. Конечно, развитие современных технологий – один из основных вопросов нашей повестки дня. Сегодня развитие мира зависит от возможностей современных технологий. Страны, которые изобретают или применяют данные технологии, всегда будут добиваться успеха. XXI век – век технологической борьбы, и наш кадровый потенциал, технические возможности должны быть готовы к этому. Именно поэтому Азербайджан является одной из стран, развивающих высокие технологии. Мы и впредь будем предпринимать дополнительные шаги в направлении подготовки кадров, технологического развития, ввоза современных технологий в Азербайджан. Как вы отметили, в настоящее время большой бизнес также проявляет огромный интерес к данной сфере. Успехи, достигнутые в развитых странах в области современных технологий, в том числе астронавтики, по сути, происходят при поддержке большого бизнеса. Мы должны сделать так, чтобы руководители ведущих бизнес-структур мира, которые примут участие в предстоящем в Азербайджане конгрессе, располагали широкой информацией о нашей стране до этого мероприятия. Поэтому в предстоящие 2-3 года руководителям вашей и других соответствующих структур следует наладить тесные контакты с этими компаниями. Период подготовки к конгрессу должен проходить так, чтобы приехавшие сюда гости уже были готовы к сотрудничеству с нами в определенных различных областях. Поэтому проведение конгресса является очень важным событием. Но немаловажное значение представляет и период после конгресса, так как он должен стать новым этапом технологического развития в Азербайджане. Конечно, опыт, накопленный в последние годы в сфере проведения широкомасштабных международных мероприятий, позволит нам организовать конгресс на самом высоком уровне", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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