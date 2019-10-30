В Баку начало работу заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:45)

БАКУ /Trend/ - В Баку начало работу заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ, сообщает в среду Trend.

В мероприятии участвуют министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель – исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

На наседании планируется рассмотреть комплекс вопросов многостороннего взаимодействия государств Содружества в военной сфере.

Ключевое внимание на заседании будет уделено Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года. Проект Концепции направлен на достижение нового уровня сотрудничества в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств Содружества в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств, о совместных мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и другие важные направления в сфере военного сотрудничества.

В ходе совместной работы главы оборонных ведомств проанализируют состояние развития военного сотрудничества, наметят совместные мероприятия на следующий год и ближайшую перспективу, рассмотрят другие вопросы партнерского взаимодействия в сфере обороны и безопасности на пространстве СНГ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.