Сергей Лебедев: Отдельные страны, нарушающие договоренности в сфере стратегической безопасности, путем силы продолжают политику диктата в международных отношениях (версия 3)

Добавлены подробности после четвертого абзаца (первая версия опубликована в 11:57)

БАКУ /Trend/ - Отдельные страны, нарушающие договоренности в сфере стратегической безопасности, путем силы продолжают политику диктата в международных отношениях.

Об этом в ходе выступления на 77-м заседании Совета министров обороны СНГ в Баку сказал председатель - исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сообщает в среду Trend.

По его словам, для обеспечения общей, в том числе национальной безопасности, в странах-членах СНГ уделяется особое внимание координации шагов и сотрудничества с соответствующими органами.

Председатель Исполкома СНГ подчеркнул, что эта сфера интеграции продолжает оставаться одним из важных факторов для сохранения безопасности стран-участниц, в том числе самого СНГ: «Очень жаль, что с последней нашей встречи, состоявшейся в Анапе, ситуация в мире не изменилась к лучшему. В международных отношениях все еще остается высокий конфликтный потенциал. Продолжаются и попытки размещения вооружения в космическом пространстве. Особую обеспокоенность вызывают размещение военной инфраструктуры НАТО, рост активности на западных границах Содружества».

Лебедев подчеркнул, что принципиальная позиция по укреплению сотрудничества в сфере безопасности была еще раз подтверждена на заседании глав государств СНГ 11 октября в Ашгабаде и глав правительств СНГ 25 октября в Москве.

По его словам, практическая деятельность Совета министров обороны СНГ вносит вклад в развитие многостороннего военного сотрудничества: «Каждая встреча министров обороны показывает наличие общих интересов стран СНГ в области расширения военного сотрудничества. Примером тому является включение более 20 вопросов в повестку сегодняшней встречи».

Председатель Исполкома СНГ подчеркнул, что в следующем году председательство в СНГ перейдет к Узбекистану.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

В мероприятии участвуют министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель – исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.