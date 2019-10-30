Али Гасанов: Курс реформ - воля государства и все кто выступает против этой воли, будут наказаны (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:54)

БАКУ/Trend/ - Курс реформ, направленный на транспарентность, выведение из тени общества, экономики, политики, социальной жизни Азербайджана во всех сферам - воля государства и все, кто выступает против этой воли, будут наказаны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, во время выступления на презентации нового бренда Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана - "SƏLİS", «Система быстрой координации и управления проектами».

Он сообщил, что создание и функционирование «SƏLİS» в будущем, облегчит и сделает прозрачней работу доноров (грантодателей), бенефициаров, а также иных лиц, занятых в этой области.

"Азербайджанское государство уже 27 лет является независимым, и мы, начиная с 1993 года, во главе с общенациональным лидером, являемся участниками процесса государственного строительства Азербайджана. В 1995 году, при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева, была принята Конституция, проведены выборы в парламент на основе многопартийной системы, были определены фундаментальные принципы будущего развития азербайджанского государства. Основная стратегия этих фундаментальных принципов в плане политики заключается в том, что Азербайджан выбрал курс демократического развития, построения плюралистического общество, борьбы за власть на основе многопартийной системы, рыночной экономики, тем самым заложив основы формирования гражданского общества", - сказал Али Гасанов.

По его словам, первое десятилетие – 1993-2003 годы, стали периодом государственного строительства независимого Азербайджана.

«Перед государством стояли важные и неотложные задачи. Сюда входят обеспечение безопасности государства, осуществление армейского строительства, подписание и реализация Контракта Века, выявление иностранных государств - партнеров, подписание и реализация нефтегазовых контрактов, являющихся основой будущего стратегического развития Азербайджана, установление отношений Азербайджана на международной арене, повышение числа стран-партнеров, расселение граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, решение иных важных проблем. С 2003-го года Азербайджаном руководит Президент Ильхам Алиев. Заявленный и осуществляемый Президентом Ильхамом Алиевым курс – модернизация независимого Азербайджана и продолжение его развития, обогащение на основе новых трендов, согласно вызовам глобального мира. Было время, когда увидев в конференц-залах электронные услуги такого типа, мы чуть ли не задыхались от восторга. Сегодня азербайджанское государство достигло такого уровня, что может говорить не только об электронном правительстве, электронных услугах, но даже и о цифровом правительстве и цифровых услугах. Период трех президентских сроков Президента Ильхама Алиева охватил модернизацию Азербайджана, новое строительство в сфере общественной, политической, социальной, экономической жизни и обеспечение в стране удовлетворенности граждан. Удовлетворенность граждан – это упрощение и приведение оказываемых услуг в приемлемую для всех, удобную форму», - сказал Али Гасанов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.