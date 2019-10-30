Проведение в Баку Конгресса астронавтики — результат успехов Азербайджана в области современных технологий — эксперт

БАКУ /Trend/ - Решение о проведении Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году, принятое на уровне Генеральной ассамблеи Международной федерации астронавтики в Вашингтоне — событие знакового характера и очередная блестящая победа Азербайджана. Такое мнение высказал Trend независимый эксперт Тахир Сабитов.

Эксперт отметил, что конгресс является важнейшим международным мероприятием мирового масштаба в области современных технологий.

«Поддержка в проведении очередного конгресса в Азербайджане на уровне Генеральной ассамблеи международной федерации астронавтики — показатель политического авторитета и доверия к Азербайджану. Вместе с тем, такая поддержка вполне оправдана и закономерна, так как Азербайджан демонстрирует миру значительные успехи в сферах современных технологий, космической промышленности. Молодая независимая страна имеет 3 спутника, и является одним из немногочисленных членов космического клуба планеты», - отметил Сабитов.

По его оценкам, проведение в Баку Конгресса астронавтики — результат успехов Азербайджана в области современных технологий.

"За последнее время авторитет Азербайджана значительно вырос в мире, страна председательствует в Тюркском совете, и возглавила крупнейшую после ООН организацию мира – Движение неприсоединения. То, что 120 стран единогласным решением избрали Азербайджан председателем Движения неприсоединения — событие грандиозного значения и историческое достижение страны. Уверен, что Баку проведет это статусное мероприятие на высочайшем уровне», - заявил независимый эксперт.

Отметим, что на состоявшемся несколько дней назад в Вашингтоне Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики было принято решение о проведении очередного конгресса в Азербайджане.

Предстоящий конгресс лет пройдет в Азербайджане в 2022 году — спустя примерно полвека после его проведения в 1973 году в СССР

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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