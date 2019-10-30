Хикмет Гаджиев: Считаем резолюцию Палаты представителей США о вымышленном «геноциде армян» предвзятой и несправедливой (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Считаем резолюцию № 296 Палаты представителей США о вымышленном "геноциде армян" предвзятой и несправедливой

Об этом сказал заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Гаджиев отметил, что эта резолюция не имеет никакой политической, правовой и исторической основы, и принята в результате усилий проармянских лоббистских групп.

По его словам, события, произошедшие в то время, должны изучаться не политиками, а историками:

«Армения и круги армянского лобби превратили вымышленный «геноцид армян» в объект политической спекуляции. Тем самым они хотят скрыть преступления, совершенные армянами на Южном Кавказе и в других регионах. Поэтому Армения не принимает предложение Турции о расследовании тех событий совместной комиссией. Фальсификация истории, попытки «переписывания истории» и ее использование с целью политического давления неприемлемы», - подчеркнул Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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