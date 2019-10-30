Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС (версия 2)

30 октября 2019 16:01 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

На встрече глава государства еще раз довел до внимания позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, подчеркнул, что конфликт должен быть решен лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским союзом.

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