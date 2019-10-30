Президент Ильхам Алиев: Памятник Нжде до сих пор не демонтирован и это вызывает очень большие вопросы относительно искренности армянской стороны

БАКУ/Trend/ - Памятник Нжде до сих пор не демонтирован и это вызывает очень большие вопросы относительно искренности армянской стороны.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в среду участников заседания Совета министров обороны СНГ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Во время саммита в Ашгабаде также я поднял вопрос о том, что на пространстве СНГ, к сожалению, есть факты героизации фашизма, а именно в Армении, где фашистский палач Тер-Арутюнян возведен в ранг героя. Его именем в Армении названы площади, улицы и несколько лет назад был возведен памятник в центре армянской столицы высотой почти 6 метров. Это человек, который заявлял, что «Кто умирает за Германию, умирает за Армению». Человек, который был арестован СМЕРШем, осужден на длительные сроки и закончил свои бесславные дни во Владимирской тюрьме. Вот такому «деятелю» был воздвигнут памятник, он до сих пор не демонтирован. Я обращал внимание и глав государств, и нового руководства Армении на то, что это недопустимо на пространстве СНГ и новое руководство Армении не должно ассоциировать себя с героизацией фашизма. К сожалению, до сих пор этот памятник не демонтирован и это вызывает очень большие вопросы относительно искренности армянской стороны, когда она говорит о том, что также чтит память героев. Это нонсенс. Потому что чтя память фашистских прихвостней, по существу мы видим оскорбление памяти тех, кто сложил голову в борьбе против этой заразы. Поэтому мы со своей стороны будем и дальше привлекать внимание и общественности Содружества, и других стран к этому вопросу через призму подготовки к 75-летию Победы. Так что думаю, что совместными усилиями мы будем и дальше работать в направлении того, что правда о Великой Отечественной войне была доведена до внимания всего мирового сообщества, особенно молодого поколения", - сказал глава государства.

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