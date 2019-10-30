Президент Ильхам Алиев принял участников заседания Совета министров обороны СНГ (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участников заседания Совета министров обороны СНГ, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Я приветствую вас, дорогие гости. Очень рад, что очередное заседание Совета министров обороны стран Содружества проходит в Баку. Само по себе мероприятие имеет очень большое значение. Это еще больше сплачивает наши страны, а также дает хорошую возможность поговорить по двусторонней повестке дня. Как вы знаете, недавно в Ашгабаде состоялся саммит глав государств, который прошел очень успешно и Азербайджан, так же как и другие страны-члены СНГ, придает большое значение участию в этой организации. И наша конструктивная позиция по многим вопросам также вносит вклад в дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках СНГ. Конечно же, военное сотрудничество, особенно на современном этапе приобретает намного более важное значение с учетом существующих угроз в нашем регионе, и возможных угроз. Поэтому думаю от взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность наших стран, во многом зависит и стабильность, и поступательное развитие стран-членов СНГ.

Одной из тем, которая обсуждалась в рамках саммита глав государств в Ашгабаде была подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы в Азербайджане также очень активно к этому готовимся. Это наша общая Победа, которая в Азербайджане отмечается на государственном уровне. 9 мая – это государственный праздник в нашей стране, который был восстановлен после того, как Гейдар Алиев возвратился в Азербайджан. К сожалению, в первые годы независимости прежняя антинародная власть Народного фронта этот красный день календаря стерла и пыталась стереть из памяти нашего народа и также проявляла неуважение к ветеранам. По существу были попытки извращения истории Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, сейчас в некоторых странах приобретают достаточно массовый характер. Таким образом, 9 мая уже долгие годы отмечается как государственный праздник и забота о ветеранах является неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Они окружены вниманием, заботой, обеспечивается их материальное положение. Это для нас, для всех пример героизма.

Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу. Достаточно сказать, что подавляющее количество топлива для общей победы добывалось в Баку. Это 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов смазочных масел. Без этого потенциала победить фашистскую Германию было бы очень трудно. И неслучайно, что фашистская Германия нацелила свои взоры на Баку, были планы захвата Баку. В случае этого советская армия была бы отрезана от столь необходимого топлива. И как мы хорошо знаем из истории, одной из причин того, что фашистам не удалось развивать свое наступление, было именно то, что у них существовал дефицит топлива. Нефтяники Баку проявляли истинный героизм, они работали днем и ночью и именно в те годы был рекордный уровень добычи нефти, в 2 раза превышающий средний уровень добычи.

Также весом вклад азербайджанского народа в общую победу на полях Великой Отечественной войны, более 600 тысяч наших представителей участвовали в войне, из них половина пала за нашу общую победу. 170 Героев Советского Союза – представители Азербайджана. Это гордость нашего народа и пример для подрастающих поколений. И неслучайно, что мы в Азербайджане очень чувствительно относимся к попыткам фальсификации истории, героизации фашизма, попыток переписывания истории. Это представляет большую угрозу не только с точки зрения искажения истории, это представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в эти мифы и по существу быть отрезанными от исторической правды. Поэтому мы совместными усилиями должны вести очень активную работу по доведению правды о причинах войны, о том, кто был агрессором и о героизме советского народа, который спас не только свою страну, но и полмира от этой чумы ХХ века.

Во время саммита в Ашгабаде также я поднял вопрос о том, что на пространстве СНГ, к сожалению, есть факты героизации фашизма, а именно в Армении, где фашистский палач Тер-Арутюнян возведен в ранг героя. Его именем в Армении названы площади, улицы и несколько лет назад был возведен памятник в центре армянской столицы высотой почти 6 метров. Это человек, который заявлял, что «Кто умирает за Германию, умирает за Армению». Человек, который был арестован СМЕРШем, осужден на длительные сроки и закончил свои бесславные дни во Владимирской тюрьме. Вот такому «деятелю» был воздвигнут памятник, он до сих пор не демонтирован. Я обращал внимание и глав государств, и нового руководства Армении на то, что это недопустимо на пространстве СНГ и новое руководство Армении не должно ассоциировать себя с героизацией фашизма. К сожалению, до сих пор этот памятник не демонтирован и это вызывает очень большие вопросы относительно искренности армянской стороны, когда она говорит о том, что также чтит память героев. Это нонсенс. Потому что чтя память фашистских прихвостней, по существу мы видим оскорбление памяти тех, кто сложил голову в борьбе против этой заразы. Поэтому мы со своей стороны будем и дальше привлекать внимание и общественности Содружества, и других стран к этому вопросу через призму подготовки к 75-летию Победы. Так что думаю, что совместными усилиями мы будем и дальше работать в направлении того, что правда о Великой Отечественной войне была доведена до внимания всего мирового сообщества, особенно молодого поколения.

Возвращаясь к сегодняшнему заседанию, конечно, у вас очень насыщенная повестка дня. Уверен, что обсуждения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами. Еще раз добро пожаловать.

Выступивший затем министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу сказал:

- Уважаемый господин Президент!

Мы благодарны и признательны за то время, которое Вы нашли для того, чтобы встретиться с нами. Мы конкретно разделяем Ваши взгляды на будущий юбилей Победы, взгляды на то, что общими усилиями нам надо сохранять память о подвигах наших отцов и дедов. Конечно, надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю, и уж тем более, из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей. Тоже самое касается и преступлений, совершенных в ходе этой большой войны, тяжелой войны для нашей страны. Сегодня появляются все больше и больше тех, кто хотят, с одной стороны, переписать историю, а с другой стороны, сделать все, чтобы победители перестали быть таковыми. Исходя из этого мы пригласили всех наших коллег на праздничное мероприятие в Москву, для того, чтобы воинский контингент из стран Содружества принял участие в параде Победы на Красной площади. Надеюсь, что и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее.

То что касается нашей повестки дня, она достаточно обширна. Сотрудничество развивается по планам, которые мы вместе рассматриваем, утверждаем. Здесь особо хотел бы отметить то, что Россия на сегодняшний день приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом, опыт, который мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия, которым является и разминирование, и медицинская помощь и многие другие вещи. Последние переговоры и события, которые прошли в Сочи, договоренности, подписанный Меморандум между нашим Президентом и Президентом Турции реализуются не без труда, но видим что это, наверное, единственный способ установить мир, сохранить суверенитет Сирии.