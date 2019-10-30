Президент Ильхам Алиев: От взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность наших стран, во многом зависит и стабильность, и поступательное развитие стран-членов СНГ (версия 2)

30 октября 2019 18:05 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:37)

БАКУ /Trend/ - От взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность наших стран, во многом зависит и стабильность, и поступательное развитие стран-членов СНГ.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал принимая в среду участников заседания Совета министров обороны СНГ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Как вы знаете, недавно в Ашгабаде состоялся саммит глав государств, который прошел очень успешно и Азербайджан, так же как и другие страны-члены СНГ, придает большое значение участию в этой организации. И наша конструктивная позиция по многим вопросам также вносит вклад в дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках СНГ. Конечно же, военное сотрудничество, особенно на современном этапе приобретает намного более важное значение с учетом существующих угроз в нашем регионе, и возможных угроз. Поэтому думаю от взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность наших стран, во многом зависит и стабильность, и поступательное развитие стран-членов СНГ", - сказал глава государства

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