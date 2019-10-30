Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу (версия 2)

30 октября 2019 18:11 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:40)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал в частности, принимая в среду участников заседания Совета министров обороны СНГ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу. Достаточно сказать, что подавляющее количество топлива для общей победы добывалось в Баку. Это 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов смазочных масел. Без этого потенциала победить фашистскую Германию было бы очень трудно. И неслучайно, что фашистская Германия нацелила свои взоры на Баку, были планы захвата Баку. В случае этого советская армия была бы отрезана от столь необходимого топлива. И как мы хорошо знаем из истории, одной из причин того, что фашистам не удалось развивать свое наступление, было именно то, что у них существовал дефицит топлива. Нефтяники Баку проявляли истинный героизм, они работали днем и ночью и именно в те годы был рекордный уровень добычи нефти, в 2 раза превышающий средний уровень добычи.

Также весом вклад азербайджанского народа в общую победу на полях Великой Отечественной войны, более 600 тысяч наших представителей участвовали в войне, из них половина пала за нашу общую победу. 170 Героев Советского Союза – представители Азербайджана. Это гордость нашего народа и пример для подрастающих поколений. И неслучайно, что мы в Азербайджане очень чувствительно относимся к попыткам фальсификации истории, героизации фашизма, попыток переписывания истории. Это представляет большую угрозу не только с точки зрения искажения истории, это представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в эти мифы и по существу быть отрезанными от исторической правды. Поэтому мы совместными усилиями должны вести очень активную работу по доведению правды о причинах войны, о том, кто был агрессором и о героизме советского народа, который спас не только свою страну, но и полмира от этой чумы ХХ века", - сказал глава государства.

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