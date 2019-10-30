В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)

30 октября 2019 18:46 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:45)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проведено очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Таджикистана генерал-полковник Мирзо Шерали, начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель-исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Сначала участники заседания сфотографировались на память.

Выступив на мероприятии, министр обороны Азербайжана Закир Гасанов поприветствовал гостей.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на гостеприимной азербайджанской земле. В Азербайджане высоко ценят дружбу и общее наследие наших народов. В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за принятое решение провести очередное 77-ое заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества независимых государству в Азербайджане. Хотел бы отметить, что проведение этого заседания в Баку — большая честь для нас. Искренне надеюсь, что сегодняшнее заседание будет очень продуктивным, насыщенным и послужит дальнейшему развитию наших отношений.

Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча, придаст дополнительный импульс развитию и углублению сотрудничества между нашими странами, и наметит новые перспективы сотрудничества, а также внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности в наших государствах.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим коллегам из Секретариата Совета министров обороны СНГ за оказанные усилия и неоценимую помощь в организации этого заседания.

Надеюсь, что все вы получите удовольствие от нахождения в Азербайджане и у вас будет возможность лучше ознакомиться с Баку и позитивными преобразованиями, которые сегодня идут в нашей стране. Я желаю всем присутствующим плодотворной работы и успехов в решении стоящих перед вами ответственных и масштабных задач на благо ваших стран», - сказал Закир Гасанов.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что мероприятие организовано на высоком уровне, выразил благодарность за оказанную гостеприимность.

Председатель-исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что принципиальная позиция по укреплению сотрудничества в области безопасности была еще раз утверждена 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде и заседании Совета глав правительств 25 октября в Москве.

Он отметил, что деятельность Совета министров обороны СНГ вносит постоянный вклад в развитие многостороннего военного сотрудничества. По словам Лебедева, каждая встреча министров обороны стран СНГ показывает наличие общих интересов в расширении военного сотрудничества между государствами-членами Содружества, в повестку дня сегодняшней встречи включено более 20 вопросов, что является примером этому. Председатель Исполнительного комитета напомнил, что председательство в СНГ в будущем году перейдет к Узбекистану.

На заседании члены Совета рассмотрели концепцию военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года и основные направления по подготовке совместной мониторинговой и оценочной систем министерств обороны государств-членов СНГ, связанных с радиационной, химической и биологической ситуациями до 2025 года.

Кроме этого, на заседании были обсуждены итоги «Международных военных игр-2019», подготовка офицерских кадров для вооруженных сил стран СНГ, а также вопросы подготовки к проведению Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» и празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне. Также были обсуждены итоги развития военного сотрудничества стран Содружества в 2019 году.

На заседании был утвержден Рабочий план Совета министров обороны СНГ на 2020 год. Кроме этого, на заседании в центре внимания находились вопросы текущего военного сотрудничества и предстоящие задачи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
  • В Баку прошло заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ (ФОТО) (версия 3)
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