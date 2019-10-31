Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

31 октября 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Клаар передал поздравления по случаю проведения в Азербайджане XVIII саммита Движения неприсоединения на высоком уровне.

Мамедъяров отметил значимость положения, принятого в заключительном документе Бакинского саммита Движения неприсоединения по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, решение его на основании территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, а также то, что позицию по неоказанию какой-либо поддержки этой ситуации, включая экономическую деятельность, поддерживают 120 государств, то есть две трети международной общественности.

Министр проинформировал противоположную сторону о нынешнем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность его решения на основании территориальной целостности, в рамках международно признанных границ Азербайджана, в соответствии с требованием международного сообщества.

Стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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