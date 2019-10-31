По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (ФОТО)

31 октября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, сообщает в четверг Trend.

В Фонде Гейдара Алиева подтвердили эту информацию, отметив, что ремонтные работы полностью завершены.

Сын Абульфаза Эльчибея Эртургут Алиев поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. "Выражаю благодарность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Наше обращение нашло свое решение и в ближайшие дни мы переедем в отремонтированный дом", - сказал Алиев.

Ранее супруга Абульфаза Эльчибея - Халима Алиева, незадолго до своей кончины, направляла Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой обращение, в котором попросила помочь с ремонтом их дома в поселке Расулзаде Бинагадинского района Баку.

По поручению Мехрибан Алиевой, Фондом Гейдара Алиева были проведены все необходимые ремонтные работы. При этом в двухэтажном доме с мансардой были реконструированы системы канализации, водоснабжения и освещения. Кроме того, был благоустроен приусадебный участок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (ФОТО)
  • По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (ФОТО)
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