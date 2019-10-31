Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии памятника великому азербайджанскому поэту Имадеддину Насими в Москве (ФОТО)

30 октября в рамках празднования 650-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось открытие памятника поэту.

Как передает Trend, на торжественной церемонии открытия памятника выступили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заместитель министра культуры России Павел Степанов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино Михаил Шепель.

В исполнении азербайджанских студентов Театрального института им.Б.Щукина прозвучали стихотворения Имадеддина Насими.

Отметим, что автор скульптуры - академик Российской Академии художеств Айдын Зейналов.

Атриум Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино создан в 1994 году, когда во внутреннем дворике библиотеки появился первый монумент - памятник Генриху Гейне. В настоящее время в "музее под открытым небом" более 30 скульптурных монументов. В 2012 году здесь при поддержке Фонда Гейдара Алиева открылся памятник азербайджанскому писателю и философу Мирзе Фатали Ахундзаде.

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В тот же день вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с членами Азербайджанского молодежного объединения (АМОР) в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В рамках встречи была организована выставка на тему "Гранат", ботаническому саду были переданы саженцы гранатовых деревьев.

Встреча продолжилась концертной программой с участием молодежи.

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