Баронесса Эмма Николсон: Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану (версия 2)

31 октября 2019 12:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:11)

БАКУ/Trend/ - Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану.

Об этом торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон, сказала на мероприятии, посвященном реализации программы "British Council" «Высшее образование для занятости», сообщает в четверг Trend.

«Необходимо думать о том, в какой степени могут быть конкурентоспособными на рынке занятости выпускников азербайджанских вузов. Это касается как местного, так и внешних рынков», - сказала Николсон.

По ее словам, она приветствует, что Азербайджан и Великобритания делятся своим опытом. Взаимная интеграция образовательных систем двух стран, использование ресурсов Великобритании и ее опыта, содействует наведению мостов между странами: «Полагаю, что обеспечение перехода выпускников от университетской жизни к трудовой деятельности, является самой эффективной инвестицией, вкладываемой в будущее. В рамках партнерства с Великобританией Азербайджан вносит свой вклад в успешное решение вопросов занятости населения. Великобритания одобряет инициативы партнеров в Азербайджане, в частности, министерства образования и различных гражданских и общественных организаций», - сказала баронесса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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