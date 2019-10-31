Торгпосланник: Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном.

Об этом сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что состоялась очень плодотворная и позитивная встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Николсон напомнила, что в последний раз встречалась с Президентом Ильхамом Алиевым на церемонии подписания с BP очередного этапа «Контракта века»: «Надеюсь, что Президент Азербайджана вновь посетит Лондон, и у нас будет возможность встретиться с ним. Для нас большая честь вновь принять его в Лондоне».

Посланник премьер-министра Великобритании считает, что эти визиты сближают и делают теснее отношения Азербайджана с Великобританией: «Эта главная наша цель. Следует учесть, что Великобритания покидает ЕС, поэтому, это достаточно важный для нас вопрос».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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