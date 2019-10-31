Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму — комитет (версия 2)

31 октября 2019 15:30 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму.

Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, сообщает в четверг Trend.

Гейдаров подчеркнул, что сегодня понятие "свобода вероисповедования" стало инструментом. Определенные силы целенаправленно пытаются нарушить стабильность в обществе.

По его словам, некоторые граждане поддаются на такие уловки, и, не сознавая истинную суть вопроса, становятся инструментом угроз, направленных против Азербайджана: «Мы — свидетели того, как в прошлые годы некоторые лица под прикрытием религии совершили ряд тяжких преступлений. Отдельные лица в политическом пространстве тоже, не понимая, а некоторые, понимая сущность этого, становятся инструментом и средством во имя своих интересов».

Гейдаров добавил, что эти силы настраивают людей против государства, на противостояние с правоохранительными органами: «В ходе противостояний государство вынуждено предпринимать шаги для сохранения национальной безопасности, которые воспринимаются определенными силами как радикальные меры».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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