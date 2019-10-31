Омбудсмен: К правам десятков тысяч армян, живущих в Азербайджане, относятся с уважением (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Несмотря на то, что азербайджанцы, проживающие в Армении были депортированы, сегодня азербайджанское государство обеспечивает защиту прав десятков тысяч армян, проживающих в стране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала уполномоченная по правам человека, обмудсмен Эльмира Сулейманова на конференции "Религия и права человека".

По ее словам, в результате армянской агрессии, которая продолжается 30 лет, в Армении, созданной на исторических землях Азербайджана, из сотен тысяч азербайджанцев не осталось и одного. "В результате создания Арменией моноэтнического государства, политики этнической чистки азербайджанцы подверглись массовой депортации. Несмотря на это, к правам десятков тысяч армян, живущих в стране, относятся с уважением, обеспечивается защита их прав», - сказала Сулейманова.

Омбудсмен добавила, что в соответствием с законодательством, в Азербайджане религия отделена от государства, все религиозные конфессии равны перед законом.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев обращал особое внимание на права немногочисленных народов, представителей различных религиозных конфессий. Его политика была построена на принципах равенства. Азербайджан, являющийся настоящей колыбелью идей толерантности, является примером, образцом подражания для всех стран мира в сфере толерантности и мультикультурализма. Это не только теория, но и осуществляемая политика», - сказала Эльмира Сулейманова.

По ее словам, хотя за период деятельности в Аппарат омбудсмена поступали жалобы различного содержания, но не было ни одной жалобы относительно преследования на религиозной почве, фактов нарушения религиозных свобод.

"К сожалению, некоторые государства манипулируют религией, допускают ксенофобию, жестокость, массово нарушая права человека, осуществляют резню мирного населения. С этой точки зрения, религия может быть использована как орудие разрушения как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях. Но на самом деле религия – сила, создающая мир между народами и играющая между ними роль моста», - сказала Эльмира Сулейманова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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